عروض أوروبية تقرب أمرابط من مغادرة النصر السعودي

هبة بريس ـ رياضة

يحظى الدولي المغربي نور الدين أمرابط، لاعب النصر السعودي باهتمام أندية أوروبية مختلفة، ترغب في ضمه إلى صفوفها خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وكشفت تقارير إعلامية سعودية أن أمرابط لديه عروض من إسبانيا وهولندا وتركيا، إلى جانب عروض أخرى من الدوري القطري، بعدما تألق بشكل لافت مع النصر هذا الموسم.

وحسب نفس المصادر فإن وحيد حاليلوزيش، مدرب المنتخب الوطني المغربي أوصى اللاعب بالعودة إلى الملاعب الأوروبية، للرفع من مستواه، من أجل الاعتماد عليه في المباريات القادمة لأسود الأطلس.

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