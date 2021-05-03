بين لقجع وأمزازي .. توقيع اتفاقيات للارتقاء بكرة القدم المدرسية

هبة بريس ـ الرباط

أشرف سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، رئيس الجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية، فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على مراسم حفل توقيع مجموعة من اتفاقيات شراكة وتعاون بين كل من الوزارة والجامعة.

وتهم هذه الاتفاقيات الارتقاء بالرياضة المدرسية في كرة القدم وإرساء مسارات ومسالك رياضة ودراسة في كرة القدم بصفة عامة والنسوية بصفة خاصة.

وقد تم توقيع اتفاقية الشراكة الأولى والثانية بين الوزارة والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والتي تهم الارتقاء برياضة كرة القدم المدرسية وإحداث مسارات رياضة ودراسة في هذه الرياضة.

وفي إطار انفتاح الوزارة على مختلف الفاعلين و المتدخلين وتوسيع مجال شراكاتها من أجل الارتقاء بالرياضة المدرسية والوطنية، فقد تم توقيع اتفاقية شراكة رباعية الأطراف بين الوزارة والجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ومؤسسة SPORTS EDUCATION SOLUTIONS ممثلة في مؤسسيها السيدة بهية عالي الهمة و السيد يونس شكار، بخصوص إحداث مسارات ومسالك رياضة ودراسة في كرة القدم النسوية.

وفي نفس السياق، تم التوقيع علي اتفاقية شراكة تندرج في إطار تفعيل الاتفاقية الثانية وقد تم توقيعها بين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة ونفس الأطراف بخصوص إحداث مسارات رياضة ودراسة بهذه الجهة في كرة القدم النسوية.

ومن شأن توقيع هذه الاتفاقيات، تثمين التعاون للارتقاء بممارسة الرياضات المعنية بهذه الشراكات محليا وإقليميا وجهويا ووطنيا ودوليا، خصوصا بالنسبة للفتيات، واكتشاف التلميذات والتلاميذ الموهوبين، وذلك عبر تنظيم منافسات رياضية وفق برنامج محدد، وكذا تعميم ممارسة كرة القدم بالمؤسسات التعليمية ومؤسسات تكوين الأطر.

كما سيمكن من ارساء مسارات ومسالك دراسة ورياضة بالمؤسسات التعليمية أو بمراكز التكوين الرياضية، بالإضافة إلى تأهيل العنصر البشري من خلال تنظيم تكوينات مشتركة وتبادل الخبرات والتجارب في مجال التحكيم والتدريب والتدبير ومجالات أخرى.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم توسيع برنامج رياضة ودراسة خلال الدخول المدرسي الحالي ليشمل خمس أكاديميات جهوية للتربية والتكوين إضافية هي : الرباط- سلا- القنيطرة وفاس -مكناس وبني ملال -خنيفرة ومراكش -آسفي وجهة الشرق ، من خلال إحداث 44 قسما إضافيا بالثانوي الإعدادي و33 قسما إضافيا بالثانوي التأهيلي وذلك بعد مرحلة إرسائه التجريبية بجهتي الدار البيضاء – سطات وطنجة -تطوان –الحسيمة خلال الدخول المدرسي 2019-،2020، على أن يتم تعميمه على جميع الأكاديميات الجهوية انطلاقا من الدخول المدرسي المقبل 2022-2021 .

وفي هذا الصدد، أكد سعيد أمزازي، في تصريح للصحافة، أن من شأن هذه الاتفاقيات الإرتقاء بالرياضة المدرسية ، ولاسيما ممارسة كرة القدم في المؤسسات التعليمية، مضيفا أن هذه الاتفاقيات ستهم على الخصوص كرة القدم النسوية عبر إشراك مؤسسة “SPORTS EDUCATION SOLUTIONS” وهو ما سيكون له أثر إيجابي للارتقاء بهذه الرياضة .

ومن جانبه، قال فوزي لقجع، إن هذه الاتفاقيات تروم منح إمكانية دمج الأطفال والطفلات في مختلف مستويات التكوين سواء داخل الأندية أو في المراكز الجهوية للتكوين في كرة القدم أو مركب محمد السادس للعبة، مع إمكانية متابعة دراستهم بشكل يضمن لهم الدراسة في ظروف ملائمة.

وذكرت المؤسسة المشتركة ل SPORTS EDUCATION SOLUTIONS” بالدور المنوط بالممارسة الرياضية في تقدم الشعوب وتحقيق التنمية البشرية و الاقتصادية ، حيث أصبحت تعتبر من دعائم السياسات العمومية بشكل عام و الاجتماعية بشكل خاص.

وأوضحت أن مساهمة المؤسسة ترتكز على الخصوص في ميدان كرة القدم النسوية ومحاولة تعميم وتثمين هذا النشاط الرياضي بشكل يجعل منه قاطرة حقيقية من أجل الإدماج الاجتماعي للفتيات خصوصا في العالم القروي.

كما سيشكل هذا البرنامج أداة فعالة من أجل محاربة الهدر المدرسي. حيث أن الاستفادة من المنح المدرسية والجامعية المخصصة في هذا الإطار سيشكل حافزا حقيقيا لمواصلة التمدرس.

أما يونس شكار فأكد أن هذه الاتفاقيات تسمح للمؤسسة بالمساهمة في البرنامج الوطني الذي يهم الشباب، مضيفا أن هذه الرؤية من شأنها أن تجعل من كرة القدم وسيلة لتحسين الوضع الإجتماعي للفتيات في مختلف جهات المملكة.

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