سيسوكو يعد ملفا قويا للإطاحة بسعيد النصيري لدى ” الفيفا”

هبة بريس

يخطط اللاعب السابق للوداد سيسوكو ، الاستعانة بتصريحات اللاعبين الأفارقة الذين سبقهم وان تعرضوا لممارسات سيئة من قبل سعيد الناصيري، رئيس الوداد الرياضي، لتقوية ملفه لدى “فيفا” .

وحسب مصادر اعلامية فاللاعب قرر ان يعزز ملفه بحكم الطاس ونتائج خبرة البصمة من طرف المكتب الفرنسي ، والمقالات التي تشير لممارسات النصيري تجاه اللاعبين الافارقة الذين حملو قميص الوداد .

ويصر سيسوكو على مواصلة مواجهته للناصيري بعد حصوله على حكم لصالحه من محكمة التحكيم الرياضي، حيث سعد ملفا قويا قبل تقديم شكاية ضده في لجنة أخلاقيات الاتحاد الدولي، ما يهدد رئيس الوداد والعصبة الاحترافية بعقوبة الإيقاف.

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