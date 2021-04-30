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رويترز: فرنسا ستلغي حظر التجول الليلي كليا في 30 يونيو

2021-04-30 / 7:30 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

قال مصدر مطلع لوكالة رويترز، إن الحكومة الفرنسية ستبدأ اعتبارا من 19 مايو في تخفيف قيود حظر التجول المفروض لمكافحة جائحة

وذكر المصدر الفرنسي أن ماكرون قال لصحف محلية في مقابلة إن فترة حظر التجول الليلي ستتقلص اعتبارا من 19 مايو لتبدأ في التاسعة مساء بالتوقيت المحلي، بدلا من السابعة مساء، وستبدأ في الحادية عشرة مساء اعتبارا من التاسع من يونيو، على أن يتم رفع حظر التجول كليا في 30 يونيو.

وأشار المصدر إلى أن تاريخ 19 ماي سيشهد أيضا السماح للمطاعم والمقاهي والحانات بفتح مناطق استقبال الزبائن المفتوحة، كما سيتم السماح بعودة عمل المتاحف ودور العرض السينمائي والمسارح.

وأضاف المصدر أن السائحين الأجانب الذين يحملون “جواز مرور صحيا” سيسمح لهم اعتبارا من التاسع من يونيو بزيارة فرنسا.

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