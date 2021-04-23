صورة تعبيرية

المغرب والامارات يبحثان تعزيز التعاون المشترك في مجال رياضة الكراطي

2021-04-23 / 7:00 صباحًا
0
هبة بريس

عقدت الجامعة الملكية المغربية للكراطي برئاسة محمد مقتابل، اجتماعا تنسيقيا مع اتحاد الإمارات للكراطي برئاسة ناصر عبد الرزاق الرزوقي ، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي ،تم خلاله بحث تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.

وأفادت وكالة الأنباء الاماراتية (وام ). بأن الاجتماع شهد بحث العديد من المواضيع الخاصة بتوسيع مجالات التعاون، وتبادل الخبرات، وتم الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم وتعاون بين الاتحادين تشمل عددا من البنود، أهمها إقامة بطولة الصداقة بين الاتحادين، وتنظيم دورات مشتركة للمدربين والحكام، ومعسكرات مشتركة بين المنتخبين لاكتساب اللاعبين للخبرات الدولية، مع اعتماد آليات محددة لتنفيذ البنود التي تتضمنها مذكرة التفاهم.

واتفق الطرفان على تحديد موعد لتوقيع مذكرة التفاهم في دولة الإمارات أو في المملكة المغربية بحضور الطرفين، عقب شهر رمضان المبارك، بعد التنسيق لحضور انتونيو سبينوس رئيس الاتحاد الدولي للكراطي لهذا الحدث وفقا للمصدر ذاته.

وأعرب رئيس الاتحاد الإماراتي للكراطي بالمناسبة عن تقديره للتعاون المشترك بين الاتحاد والجامعة الملكية ، وعن ثقة الاتحاد بالنتائج الإيجابية التي ستسفر عن تعميق الشراكة بما يخدم الطرفين لتعزيز تواجد رياضة الكراطي على الساحة الدولية والحفاظ على استمرار اللعبة كرياضة معتمدة في الدورات الأولمبية بعد دخولها لأول مرة في منافسات طوكيو 2021.

من جانبه ،رحب رئيس الجامعة الملكية المغربية للكراطي محمد مقتابل بتوسيع نطاق التعاون مع الاتحاد الإماراتي مما سينعكس بالإيجاب على تطوير اللعبة في البلدين، مبرزا أهمية توقيع مذكرة تفاهم لتدعيم أواصر الصداقة والعمل المشترك بما يعزز التواجد العربي في كافة المحافل الدولية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “جوان لابورتا” يصر على النية الحسنة للدوري السوبر الأوروبي ويدعو “للحوار”

“جوان لابورتا” يصر على النية الحسنة للدوري السوبر الأوروبي…

2021-04-22 / 11:40 مساءً
Photo of حمد الله يقدم اعتذاره لمدرب النصر السعودي

حمد الله يقدم اعتذاره لمدرب النصر السعودي

2021-04-22 / 9:10 مساءً
Photo of مستدلا بتقرير طبي .. مكتب حسنية أكادير يطالب بتغيير توقيت مباراة فريقه

مستدلا بتقرير طبي .. مكتب حسنية أكادير يطالب بتغيير…

2021-04-22 / 6:42 مساءً
Photo of بيريز: دوري السوبر الأوروبي لم يفشل بعد

بيريز: دوري السوبر الأوروبي لم يفشل بعد

2021-04-22 / 12:20 مساءً
Photo of يوسف النصيري ينفرد بإنجاز مغربي في الدوري الإسباني

يوسف النصيري ينفرد بإنجاز مغربي في الدوري الإسباني

2021-04-21 / 9:11 مساءً
Photo of نهضة بركان يسقط أمام نابسا ستارز الزامبي ويودع كأس “كاف”

نهضة بركان يسقط أمام نابسا ستارز الزامبي ويودع كأس…

2021-04-21 / 6:11 مساءً
Photo of الرجاء يعزز صدارته بفوز كبير على نامونغو التنزاني

الرجاء يعزز صدارته بفوز كبير على نامونغو التنزاني

2021-04-21 / 3:42 مساءً
Photo of لقجع: هكذا سنرفع من مستوى الممارسة الكروية محليا

لقجع: هكذا سنرفع من مستوى الممارسة الكروية محليا

2021-04-21 / 10:49 صباحًا
Photo of “دوري السوبر”: سنجمد البطولة وظغوطات خارجية وراء الانسحابات

“دوري السوبر”: سنجمد البطولة وظغوطات خارجية وراء الانسحابات

2021-04-21 / 10:09 صباحًا
Photo of نادي مانشستر سيتي يعلن انسحابه من مخططات دوري السوبر الاوربي

نادي مانشستر سيتي يعلن انسحابه من مخططات دوري السوبر…

2021-04-21 / 8:00 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق