المغرب والامارات يبحثان تعزيز التعاون المشترك في مجال رياضة الكراطي

هبة بريس

عقدت الجامعة الملكية المغربية للكراطي برئاسة محمد مقتابل، اجتماعا تنسيقيا مع اتحاد الإمارات للكراطي برئاسة ناصر عبد الرزاق الرزوقي ، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي ،تم خلاله بحث تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.

وأفادت وكالة الأنباء الاماراتية (وام ). بأن الاجتماع شهد بحث العديد من المواضيع الخاصة بتوسيع مجالات التعاون، وتبادل الخبرات، وتم الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم وتعاون بين الاتحادين تشمل عددا من البنود، أهمها إقامة بطولة الصداقة بين الاتحادين، وتنظيم دورات مشتركة للمدربين والحكام، ومعسكرات مشتركة بين المنتخبين لاكتساب اللاعبين للخبرات الدولية، مع اعتماد آليات محددة لتنفيذ البنود التي تتضمنها مذكرة التفاهم.

واتفق الطرفان على تحديد موعد لتوقيع مذكرة التفاهم في دولة الإمارات أو في المملكة المغربية بحضور الطرفين، عقب شهر رمضان المبارك، بعد التنسيق لحضور انتونيو سبينوس رئيس الاتحاد الدولي للكراطي لهذا الحدث وفقا للمصدر ذاته.

وأعرب رئيس الاتحاد الإماراتي للكراطي بالمناسبة عن تقديره للتعاون المشترك بين الاتحاد والجامعة الملكية ، وعن ثقة الاتحاد بالنتائج الإيجابية التي ستسفر عن تعميق الشراكة بما يخدم الطرفين لتعزيز تواجد رياضة الكراطي على الساحة الدولية والحفاظ على استمرار اللعبة كرياضة معتمدة في الدورات الأولمبية بعد دخولها لأول مرة في منافسات طوكيو 2021.

من جانبه ،رحب رئيس الجامعة الملكية المغربية للكراطي محمد مقتابل بتوسيع نطاق التعاون مع الاتحاد الإماراتي مما سينعكس بالإيجاب على تطوير اللعبة في البلدين، مبرزا أهمية توقيع مذكرة تفاهم لتدعيم أواصر الصداقة والعمل المشترك بما يعزز التواجد العربي في كافة المحافل الدولية.

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