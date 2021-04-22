بيريز: دوري السوبر الأوروبي لم يفشل بعد

هبة بريس - وكالات

يرى فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، أن دوري السوبر الأوروبي لم يفشل بعد.

ووجه بيريز رسالة للنقاد الذين صرحوا بأن المشروع انتهى، وقال في تصريحات لإذاعة “كادينا سير” نقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية صباح اليوم الخميس: “أنتم مخطئون تماما”.

ولا يعتقد بيريز أن أندية كرة القدم الأخرى تركت دوري السوبر الأوروبي، وقال: “الأمر واضح في العقد أنه لا يمكنك الرحيل”.

وعند السؤال عما إذا كان يمكن استئناف المشروع، قال أندريا أنييلي رئيس نادي يوفنتوس الإيطالي: “لأكون صريحا للغاية، لا هذه ليست القضية”.

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