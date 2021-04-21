نهضة بركان يسقط أمام نابسا ستارز الزامبي ويودع كأس “كاف”

هبة بريس ـ رياضة

اقصي نهضة بركان من مسابقة كأس “كاف”، عقب خسارته أمام مضيفه نابسا ستارز الزامبي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات.

وسجل دواسي سوكو هدف الفوز لنابسا ستارز الزامبي في الدقيقة 53 من المباراة.

وتلقى إبراهيم البحراوي، مهاجم نهضة بركان بطاقة حمراء في الدقيقة 92.

هذه الخسارة أوقفت رصيد نهضة بركان في 5 نقاط بالمركز الثالث، ما يمنح بطاقتي التأهل إلى الدور الموالي لكل من شبيبة القبائل الجزائري والقطن الكاميروني اللذان يحتلان المركزين الأول والثاني تواليا بـ 9 نقاط.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0