هضة بركان يسقط أمام نابسا ستارز الزامبي ويودع كأس "كاف"

نهضة بركان يسقط أمام نابسا ستارز الزامبي ويودع كأس “كاف”

2021-04-21 / 6:11 مساءً
0
هبة بريس ـ رياضة

اقصي نهضة بركان من مسابقة كأس “كاف”، عقب خسارته أمام مضيفه نابسا ستارز الزامبي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات.

وسجل دواسي سوكو هدف الفوز لنابسا ستارز الزامبي في الدقيقة 53 من المباراة.

وتلقى إبراهيم البحراوي، مهاجم نهضة بركان بطاقة حمراء في الدقيقة 92.

هذه الخسارة أوقفت رصيد نهضة بركان في 5 نقاط بالمركز الثالث، ما يمنح بطاقتي التأهل إلى الدور الموالي لكل من شبيبة القبائل الجزائري والقطن الكاميروني اللذان يحتلان المركزين الأول والثاني تواليا بـ 9 نقاط.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الرجاء يعزز صدارته بفوز كبير على نامونغو التنزاني

الرجاء يعزز صدارته بفوز كبير على نامونغو التنزاني

2021-04-21 / 3:42 مساءً
Photo of لقجع: هكذا سنرفع من مستوى الممارسة الكروية محليا

لقجع: هكذا سنرفع من مستوى الممارسة الكروية محليا

2021-04-21 / 10:49 صباحًا
Photo of “دوري السوبر”: سنجمد البطولة وظغوطات خارجية وراء الانسحابات

“دوري السوبر”: سنجمد البطولة وظغوطات خارجية وراء الانسحابات

2021-04-21 / 10:09 صباحًا
Photo of نادي مانشستر سيتي يعلن انسحابه من مخططات دوري السوبر الاوربي

نادي مانشستر سيتي يعلن انسحابه من مخططات دوري السوبر…

2021-04-21 / 8:00 صباحًا
Photo of هبوط شالكة يقرب حارث من تغيير الأجواء

هبوط شالكة يقرب حارث من تغيير الأجواء

2021-04-20 / 11:08 مساءً
Photo of عبد الرزاق حمد الله يُثير غضب مدرب النصر بعد تغييره أمام فولاد الإيراني

عبد الرزاق حمد الله يُثير غضب مدرب النصر بعد…

2021-04-20 / 10:07 مساءً
Photo of توخيل ينهال بالمديح على زياش بعد صحوته الأخيرة

توخيل ينهال بالمديح على زياش بعد صحوته الأخيرة

2021-04-20 / 5:21 مساءً
Photo of غوارديولا: “دوري السوبر” لا يمت إلى الرياضة

غوارديولا: “دوري السوبر” لا يمت إلى الرياضة

2021-04-20 / 3:04 مساءً
Photo of ناصر الخليفي: “دوري السوبر” اقتراح مدفوع بمصالح شخصية

ناصر الخليفي: “دوري السوبر” اقتراح مدفوع بمصالح شخصية

2021-04-20 / 2:13 مساءً
Photo of إنفانتينو: “فيفا” يعلن رفضه القاطع لإقامة “دوري السوبر”

إنفانتينو: “فيفا” يعلن رفضه القاطع لإقامة “دوري السوبر”

2021-04-20 / 10:07 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق