هبوط شالكة يقرب حارث من تغيير الأجواء
امين حارث

هبوط شالكة يقرب حارث من تغيير الأجواء

2021-04-20 / 11:08 مساءً
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هبة بريس ـ رياضة

بات الدولي المغربي أمين حاريث، نجم شالكة الألماني قريبا أكثر من أي وقت مضى من تغيير الأجواء والانتقال إلى فريق جديد، خاصة بعد هبوط فريقه إلى دوري الدرجة الثانية.

ومن المنتظر أن يرحل أمين حاريث عن شالكة بعد انتهاء الموسم الكروي الحالي، من أجل خوض تجربة احترافية جديدة في مشواره، خاصة وأنه يحظى باهتمام أندية أوروبية بارزة، ترغب في ضمه إلى صفوفها خلال الميركاتو الصيفي القادم، كما أن الوضعية المادية الصعبة لفريقه قد تسهل عملية خروجه من شالكة بالرغم من أن عقده يمتد إلى غاية يونيو 2024.

يشار إلى أن أمين حاريث لعب هذا الموسم 24 مباراة بقميص شالكة في الدوري الألماني، ساهم خلالها في 6 أهداف بين صناعة وتسجيل.

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