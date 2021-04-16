مدرب الرجاء يوضح حقيقة تصريحه المثير للجدل حول اللاعبين كبار السن

هبة بريس - القسم الرياضي

حسم المدرب الجديد لنادي الرجاء البيضاوي، الجدل حول ماهية تصريحه بخصوص اللاعبين كبار السن , وسبب تفضيله للاعبين الشباب .

وقال الشابي أنه كان يقصد من خلال تصريحه رفضه التعاقد مع لاعبين تتجاوز أعمارهم 30 سنة، بحكم أنه يفضل التعاقد مع لاعبين جدد لا يتجاوز سنهم 26 سنة , هو ما يعتبره بمثابة استثمار للفريق.

وتناقلت وسائل الاعلام تصريحات نسبت للمدرب التونسي اشارت الى أنه يفضل اللاعبين الشباب في الرجاء على كبار السن، وهو ما نفاه الأخير، مؤكدا أن تصريحات لم تفهم جيدا , وتم تحويرها

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0