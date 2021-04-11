الوداد الرياضي يفوز على بيتروأتليتكو الانغولي و يحسم الصدارة

هبة بريس ـ رياضة

فاز فريق الوداد الرياضي على ضيفه بيتروأتليتكو الانغولي بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما مساء امس السبت على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس في الدار البيضاء برسم الجولة السادسة و الاخيرة – المجموعة الثالثة- من اقصائيات عصبة الابطال الافريقية ،ليحسم الصدارة .

و بهذا الفوز ظل فريق الوداد الرياضي ، الذي ضمن رسميا تأهله الى دور الربع خلال الجولة الرابعة ، في الصدارة ب13 نقاط متبوعا بفريق كايزر شيفس الجنوب افريقي الذي حجز البطاقة الثانية إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا كثاني المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط عقب تعادله اليوم مع فريق حوريا كوناكري بهدفين لمثلهما ، لكن فارق المواجهات المباشرة صب لصالحه، بفعل تعادلهما ذهابا (0-0) في جوهانسبورغ .

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0