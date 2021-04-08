تصنيف “الفيفا”.. المنتخب المغربي يتراجع برتبة واحدة

هبة بريس

أعلنت “الفيفا” عن التصنيف الجديد للمنتخبات، لشهر أبريل 2021، وهو التصنيف الذي شهد عدداً من التغييرات.

وتراجع المنتخب المغربي مركزا واحدا في التصنيف الجديد، إذ بات يحتل المركز الـ 34 عالميا، علما أنه خاض في الفترة الأخيرة مباراتين رسميتين أمام كل من موريتانيا التي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، وبوروندي التي فاز بهدف دون رد.

وعلى الصعيد الإفريقي حل “أسود الأطلس” في المركز الخامس وراء كل من منتخبات السنغال، تونس، نيجيريا والجزائر.

وقالت “فيفا” عبر موقعها الرسمي ، إن التصنيف الجديد شهد مركزين فقط تساوي فرقاً في نفس العدد من النقاط حيث يتشارك الكاميرون والبوسنة والهرسك المركز 55 برصيد 1404.87 نقطة بينما تساوى الرأس الأخضر مع الإمارات في المركز 73 برصيد 1330.16 نقطة.

ومنذ النسخة الأخيرة للتصنيف في شهر فبراير الماضي، أُقيم ما لا يقل عن 185 مباراة ، معظمها من التصفيات المؤهلة لكأس العالم FIFA قطر 2022، وكأس الأمم الأفريقية 2021 وكان هناك الكثير من التغيير في المراكز في التصنيف العالمي لهذا الشهر.

في حين أن ترتيب الستة الأوائل لم يتغيّر، مع استمرار تقدّم بلجيكا أمام فرنسا والبرازيل، احتلت إيطاليا المركز السابع متقدّمة ثلاث مراكز بينما عادت الدنمارك إلى العشر الأوائل بعد الفوز بأول ثلاث مباريات مؤهلة لقطر 2022.

وتقدّمت منتخبات كل من صربيا (25، تقدّم 5 مراكز)، ونيجيريا (32، تقدّم 4 مراكز)، واسكتلندا (44، تقدّم 4 مراكز)، وغانا (49، تقدّم 3 مراكز) في المراكز الخمسين الأولى التي خرج منها منتخب أيسلندا (52، تراجع 6 مراكز) فيما كان أبرز المتقدّمين هذا الشهر غينيا بيساو (108، تقدّم 11 مركزاً)، وناميبيا (111، تقدّم 10 مركزاً).

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