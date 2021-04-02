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إلى غاية 30 يونيو.. الحكومة تمدد دعم كورونا لفائدة عدد من القطاعات

منذ ساعتين
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هبة بريس - الرباط

أفاد بلاغ للجنة اليقظة الاقتصادية، أنه نظرًا لاستمرار الآثار السلبية الناجمة عن الأزمة الصحية لـكوفيد-21 على بعض الأنشطة الإنتاجية، قررت اللجنة تمديد العديد من تدابير الدعم لفائدتها إلى غاية 30 يونيو 2021.

وحسب بلاغ توصلت هبة بريس بنسخة عنه، فقد همت التدابير بالخصوص المنح والتعويضات العائلية وكذلك التأمين الاجباري عن المرض لفائدة الأجراء العاملين في قطاعات السياحة، والمطاعم ،ومموني الحفلات ومتعهدي التظاهرات، وفضاءات الترفيه والألعاب، ودور الحضانة، والقاعات الرياضية الخاصة وكذلك قطاع الصحافة والصناعات الثقافية والإبداعية. ويتم تمويل كل هذه التدابير، التي تهم قرابة 102.000 أجير، من طرف الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا “كوفيد-19”.

وأخذا بعين الاعتبار للتطور المقلق للوضعية الوبائية لدى شركائنا الأوروبيين الرئيسيين والتدابير الاحترازية التي تم تطبيقها لمواجهة تدهورها، يضيف ذات البلاغ، ستواصل لجنة اليقظة الاقتصادية المتابعة عن كثب لتطور الوضعية خاصة على مستوى القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررا، وذلك بالتشاور مع الوزارات القطاعية المعنية.

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