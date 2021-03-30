لمنتخب المغربي ينهي التصفيات بفوز باهت على بوروندي
المنتخب المغربي

المنتخب المغربي ينهي التصفيات بفوز باهت على بوروندي

منذ ساعتين
0
هبة بريس ـالقسم الرياضي

حقق المنتخب الوطني المغربي فوزا باهتا على ضيفه البورندي بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الطرفين مساء اليوم الثلاثاء بمركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط , برسم الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس امم افريقيا بالكاميرون .

وتكلف منير الحدادي بتسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول بعد تمريرة ساحرة من عادل تاعرابت .

وتميز الأداء الجماعي للأسود بالفتور , حيث غلب على اللاعبين الطابع الفردي , وغاب عنهم اللعب القتالي والجماعي , مع الإشارة أن مباراة الذهاب ببرنس لوي رواجاسور ستاديوم انتهت بفوز المنتخب المغربي بثلاثة أهداف دون رد .

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of حاليلوزيتش : نتوفر على فريق موهوب ،لكنه مدعو ليتطور أكثر”

حاليلوزيتش : نتوفر على فريق موهوب ،لكنه مدعو ليتطور…

منذ يوم واحد
Photo of العيون.. إعادة انتخاب إدريس الهلالي رئيسا للجامعة الملكية المغربية للتايكواندو

العيون.. إعادة انتخاب إدريس الهلالي رئيسا للجامعة الملكية المغربية…

منذ يومين
Photo of “الكورفاسود” تحتج أمام ملعب الرجاء وتطالب برحيل إدارة النادي

“الكورفاسود” تحتج أمام ملعب الرجاء وتطالب برحيل إدارة النادي

منذ يومين
Photo of خاليلوزيتش: لست راضيا على أداء المنتخب

خاليلوزيتش: لست راضيا على أداء المنتخب

منذ 4 أيام
Photo of “باتريس موتسيبي” يشيد بدور جامعة “لقجع ” في تطوير كرة القدم إفريقيا

“باتريس موتسيبي” يشيد بدور جامعة “لقجع ” في تطوير…

منذ 4 أيام
Photo of رسميا .. تأهل “الأسود” لنهائيات “الكان” قبل مباراة موريتانيا

رسميا .. تأهل “الأسود” لنهائيات “الكان” قبل مباراة موريتانيا

منذ 4 أيام
Photo of الفيفا يوقف بلاتر وفالكه من مزاولة أنشطة كرة القدم لمدة 6 سنوات

الفيفا يوقف بلاتر وفالكه من مزاولة أنشطة كرة القدم…

منذ 6 أيام
Photo of نادي الرجاء الرياضي يقرر تثبيث جمال السلامي كمدرب للفريق

نادي الرجاء الرياضي يقرر تثبيث جمال السلامي كمدرب للفريق

منذ 7 أيام
Photo of بعد “الديربي”.. هذا ما قرره نادي الرجاء البيضاوي بخصوص إقالة جمال السلامي

بعد “الديربي”.. هذا ما قرره نادي الرجاء البيضاوي بخصوص…

منذ أسبوع واحد
Photo of البطولة الاحترافية : الوداد يهزم الرجاء في “الديربي الـ 129”

البطولة الاحترافية : الوداد يهزم الرجاء في “الديربي الـ…

منذ أسبوع واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق