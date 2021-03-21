البطولة الاحترافية : الوداد يهزم الرجاء في “الديربي الـ 129”

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هبة بريس- القسم الرياضي

حقق الوداد الرياضي فوزا هاما على حساب غريمه التقليدي الرجاء الرياضي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، لحساب لقاأت الدورة العاشرة من البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم.

وسجل أيوب العملود الهدف الأول للوداد في الدقيقة 5، ثم أضاف أشرف داري الهدف الثاني في الدقيقة 16.
هذا الفوز مكن الوداد الرياضي من الانفراد بصدارة البطولة الاحترافية، بعدما رفع رصيده إلى 22 نقطة، بينما تراجع الرجاء الرياضي إلى المركز الثاني برصيد 22.

بالعودة إلى أطوار المواجهة، فقد دخل الوداد الرياضي المباراة بقوة، وكان المبادر إلى تهديد مرمى الخصم منذ البداية، ما أتمر هدفين مبكرين، منحا التقدم والأفضلية للفريق الأحمر.

واضطر التونسي فوزي البنزرتي، مدرب الوداد الرياضي لإجراء تغيير مبكر في الدقيقة 28، بعد إصابة اللاعب محمد أوناجم، حيث تم تغييره بالتنزاني سايمون مسوفا، ثم قام مدرب الوداد بتغير آخر بين شوطي المباراة من خلال دخول صلاح الدين السعيدي مكان سفيان المودن.

في المقابل، حاول جمال السلامي تصحيح بعض الأمور بين شوطي المباراة، وقام بإشراك محسن متولي مكان نوح السعوادي، وفي الدقيقة 69 قام بتغييرين بدخول عمر العرجون مكان عمر بوطيب وعبد الإله مدكور مكان بدر بولهرود، بغية تقليص الفارق ومحاولة العودة في النتيجة.

وحاول الفريق الأخضر العودة في النتيجة خلال الجولة الثانية، في ظل تراجع الفريق الأحمر إلى الخلف للحفاظ على تقدمه، لكن دون نتيجة، في ظل تماسك دفاع الوداد ويقظة الحارس رضى التكناوتي

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