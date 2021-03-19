سوق الشغل بجهة الشرق: فقدان 55 ألف منصب شغل سنة 2020

هبة بريس

أفادت المديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط بجهة الشرق بأن وضعية سوق الشغل بجهة الشرق سجلت خلال سنة 2020، بسبب تأثيرات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) والموسم الفلاحي الجاف، تراجعا تمثل في فقدان 55 ألف منصب شغل.

وأوضحت المديرية الجهوية للشرق، في مذكرة إخبارية، أنه تم فقدان 28 ألف منصب شغل في الوسط الحضري، مقابل 27 ألف منصب شغل بالوسط القروي، مشيرة إلى أن تم التوصل إلى هذه الأرقام بناء على نتائج البحث الوطني حول التشغيل لسنة 2020 الذي تنجزه المندوبية السامية للتخطيط بشكل دائم والذي يهم 90000 أسرة على الصعيد الوطني منها 6280 أسرة بجهة الشرق.

وسجل المصدر ذاته أن معدل الشغل بالجهة سجل خلال سنة 2020 انخفاضا ب 4ر3 نقاط مقارنة بسنة 2019، ليستقر في حدود 33,6 في المائة، مضيفا أن أكبر معدل للشغل سجل لدى الرجال ب 57,7 في المائة، مقابل 8ر10 في المائة لدى النساء.

وبخصوص معدل الشغل حسب الإقامة، أشارت المذكرة الإخبارية للمديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط أنه بلغ 39 في المائة في الوسط القروي، مقابل 5ر31 في المائة بالوسط الحضري.

وأبرزت معطيات البحث أن المنتمين لفئة “العمل المستأجر” يشكلون 55,8 في المائة من مجموع الساكنة النشيطة المشتغلة بالجهة، يليهم الأشخاص المنتمون لفئة “الشغل الذاتي” ب 44,2 في المائة.

أما على مستوى قطاعات النشاط الاقتصادي، فقد أشار المصدر ذاته إلى أن قطاع التجارة والخدمات يبقى أهم قطاع مشغل بالجهة خلال سنة 2020 ب 56,1 في المائة من مجموع السكان النشيطين المشتغلين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق، يليه قطاع الفلاحة والغابات والصيد البحري ب 22,8 في المائة، ثم قطاع البناء والأشغال العمومية ب 11,8 في المائة، فقطاع الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية ب8,9 في المائة.

وأفادت نتائج البحث أيضا بأنه، بالإضافة إلى فقدان مناصب الشغل، فإن عدد ساعات العمل في الأسبوع انخفض من 30 مليون ساعة عمل سنة 2019 إلى إلى23 مليون ساعة عمل سنة 2020، كما انتقل متوسط ساعات العمل من 44 ساعة في الأسبوع إلى 37 ساعة أسبوعيا.

من جهة أخرى، انتقل معدل الشغل الناقص على مستوى الجهة من 12,5 في المائة سنة 2019 (13 في المائة بالوسط الحضري، مقابل 11,7 في المائة بالوسط القروي)، إلى 14 في المائة سنة 2020 (14,1 في المائة بالوسط الحضري، مقابل 13,6 في المائة بالوسط القروي). وبذلك ارتفع عدد السكان النشيطين المشتغلين في حالة شغل ناقص من 85000 نشيطا مشتغلا سنة 2019 إلى 88000 سنة 2020.

وبين سنتي 2019 و 2020 سجل عدد العاطلين بجهة الشرق ارتفاعا يقدر بحوالي 55000 عاطلا، لينتقل من 109000 عاطلا سنة 2019 إلى 164000 عاطل سنة 2020، مما أدى إلى ارتفاع معدل البطالة خلال نفس الفترة ب 6,9 نقاط ، منتقلا من 13,8 في المائة سنة 2019 إلى 20,7 في المائة سنة 2020، مقابل معدل يصل إلى 9ر11 في المائة على المستوى الوطني.

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