بتخفضيات وعروض مغرية.. الONCF تشجع السفر الاستكشافي لمتاحف المغرب

هبة بريس

وقع محمد ربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، و مهدي قطبي رئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف، بحضور عثمان الفردوس، وزير الثقافة والشباب والرياضة ،يوم الثلاثاء 16 مارس 2021 على متن قطار “البراق “اتفاقية شراكة قصد تشجيع السفر الاستكشافي لمتاحف المغرب.

وحسب بلاغ للمكتب الوطني للسكك الحديدية، فوفقا للتوجيهات السامية للملك محمد السادس، التي وضعت الثقافة في قلب الاستراتيجية التنموية للمملكة بصفتها رافعة لتجسيد التعدد الثقافي للمملكة وكذا لقيمها الأساسية التي تتمثل في التسامح والانفتاح واحترام التنوع ،يجسد الشريكان انخراطهما التام وجهودهما الرامية إلى دعم التراث الثقافي والفني الوطني وتعزيزه، من خلال تقريب وتسهيل الولوج للمتاحف للمواطنين، وذلك عبر تطوير مفهوم جديد للسفر “قطار- فن” أوالسفر والفن للجميع.

ويتمثل هذا المفهوم في تشجيع زبناء المكتب، أفرادا أو مجموعات ومن مختلف الشرائح على السفر الاستكشافي للمتاحف عبر تمكينهم من الاستفادة، وفقا لجدول زمني من: تخفيض 30 % عند ولوج جميع المتاحف التابعة للمؤسسة الوطنية للمتاحف بالنسبة لكل زبناء المكتب بمجرد تقديمهم لتذكرة سفرهم عبر القطار؛ زيارات مؤطرة بمرشدين فنيين بالنسبة للمجموعات شريطة برمجتها مسبقا ب 48 ساعة والتي تمكن كذلك من الاستفادة من تخفيض 30% بالنسبة لأسعار تذاكر الولوج إلى المتاحف.

هذا ،وتشمل هذه الشراكة أيضا ميدان التواصل والإعلام بجميع أنماطه على مدار السنة، بهدف التعريف بعروض “قطار- فن” والترويج لها وفقا لجدول سنوي يحدده الطرفان مسبقا.

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