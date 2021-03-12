صندوق المقاصة يُعلن تراجع كلفة دعم غاز البوتان والسكر

هبة بريس ـ الرباط

أفاد صندوق المقاصة في أحدث نشرة إخبارية بأن كلفة دعم غاز البوتان والسكر في متم يناير 2021 تراجعت إلى 1,196 مليار درهم مقابل 1,236 مليار درهم خلال نفس الفترة من سنة 2020.

وأوضح المصدر ذاته أن كلفة دعم غاز البوتان بلغت 938 مليون درهم مقابل 960 مليون خلال نفس الفترة من سنة 2020، بانخفاض قدره 2 في المائة.

وسجلت النشرة أن كلفة دعم السكر، سواء من حيث الكميات أو القيمة، عرفت انخفاضا بنسبة 7 في المائة مقارنة بشهر يناير 2020، حيث انتقلت من 276 مليون درهم السنة الماضية إلى 258 هذه السنة.

وأورد صندوق المقاصة أن متوسط سعر غاز البوتان سجل ارتفاعا بنسبة 5 في المائة في يناير 2021 مقارنة بنفس الشهر من سنة 2020، حيث بلغ 556 دولارا للطن في فبراير 2021، بزيادة بنسبة 6 في المائة مقارنة بشهر يناير و3 في المائة مقارنة بنفس الشهر من سنة 2020.

وأوضح المصدر ذاته أن متوسط سعر غاز البوتان خلال الشهرين الأولين من سنة 2021 ارتفع بنسبة 4 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2020.

وأشار صندوق المقاصة إلى أن أسعار السكر خلال شهر يناير 2021 سجلت ارتفاعا بنسبة 12 في المائة مقارنة بنفس الشهر من سنة 2020، واستمر هذا الارتفاع خلال شهر فبراير 2021 بنسبة 7 في المائة مقارنة بشهر يناير، وبنسبة 12 في المائة مقارنة بشهر فبراير 2020.

وسجل متوسط سعر السكر في الشهرين الأولين من سنة 2021 ارتفاعا بنسبة 12 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020.

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