فرنسا.. تسجيل 30 وفاة جديدة بفيروس كورونا

منذ 21 دقيقة
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هبة بريس ـ وكالات 

 

سجلت وزارة الصحة الفرنسية 30 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الأخير، ليصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 29843 شخصا.

 

وأكدت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 541 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 164 ألفا و801 حالة.

 

وانخفض عدد المصابين في المستشفيات خلال اليوم الأخير من 8688 إلى 8536 شخصا، بينما وصل عدد المصابين بأقسام العناية المركزة إلى 602 شخص مقابل 619 أمس الاثنين.

 

يذكر أن فرنسا سجلت خامس أكبر حصيلة لضحايا فيروس كورونا عالميا، لكن معدلات انتشار الفيروس تراجعت بشكل ملحوظ منذ وصولها إلى الذروة في مارس وأبريل الماضيين، وقد بدأت السلطات بإعادة فتح الاقتصاد تدريجيا.

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