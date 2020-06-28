عضو ب”الكاف” : تأجيل بطولة أمم إفريقيا بالكاميرون أمر وارد

هبة بريس – و م ع

توقع هاني أبوريدة عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف) تأجيل بطولة أمم إفريقيا بالكاميرون إلى وقت لاحق.

وقال أبوريدة وهو أيضا عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، إن « تأجيل النسخة المقبلة لكأس الأمم الإفريقية المقررة بالكاميرون، في يناير وفبراير 2021، أمر وارد، بسبب عدم إقامة مباريات التصفيات حتى الآن ».

وأضاف أن المكتب التنفيذي للكاف سيجتمع، بعد غد الثلاثاء، لاتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن وكذا تحديد مواعيد باقي المسابقات الإفريقية المؤجلة.

وأشار الرئيس السابق للاتحاد المصري لكرة القدم، إلى أن « كل السيناريوهات باتت مطروحة بخصوص مواعيد مباريات دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية إلى جانب إمكانية إقامتها معا في بلد واحد ».

وكان سامسون أدامو، مدير لجنة المسابقات بالكاف أعلن منتصف يونيو الجاري، أن مباريات نصف نهائي دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية، ستقام في شتنبر المقبل.

ومن المتوقع، حسب قرارات سابقة للكاف، أن يقام نهائي دوري الأبطال في الكاميرون، على أن يقام نهائي كأس الكونفدرالية في المغرب.

وسيشهد نصف نهائي دوري الأبطال، مواجهة كروية مغربية مصرية خالصة، إذ يلتقي الرجاء بالزمالك، في المباراة الأولى، فيما يواجه الوداد نظيره الأهلي في اللقاء الثاني.

وفي كأس الكونفدرالية، يلتقي نهضة بركان مع حسنية أكادير، بينما يجمع نصف النهائي الثاني بيراميدز المصري وحوريا كوناكري الغيني.

وقررت (الكاف) تأجيل موعد مبارتي نصف نهائي دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية، في أبريل الماضي، بسبب تفشي فيروس « كورونا ».

وعلى صعيد آخر، ذكر أبوريدة، بأن (الفيفا) قدمت دعما ماليا للاتحادات الوطنية لكرة القدم بإفريقيا بقيمة مليون و500 ألف دولار لمواجهة أزمة (كورونا)، مبرزا أن الاتحاد الدولي لكرة القدم « لا يجبر أي دولة على استئناف النشاط الرياضي ».

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