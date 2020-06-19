خبير اقتصادي : أزمة ” كورونا ” الراهنة بالمغرب أزمة شاملة

هبة بريس ـ الرباط

يواجه المغرب أزمة اقتصادية غير مسبوقة، بعد تأكيد بنك المغرب أن ركودا اقتصاديا بمعدل 5.2% يتوقع أن يسجل في البلاد هذا العام، وهو الأشد منذ 24 عاما.

عبد العزيز الرماني، الخبير الاقتصادي قال إن الأزمات السابقة كانت إما مالية أو اقتصادية أو فلاحية، إلا أن الأزمة الراهنة هي شاملة.

وأضاف الرماني أن “كافة القطاعات عانت بشكل كبير، كما توقفت كافة القطاعات الحية”.

واشار الرماني ان “بعض المؤشرات تشير إلى هبوط المؤشرات التجارية بناقص 25%، وأقل من 30% بالنسبة للصادرات “

واسترسل بالقول ” رغم التأثر الكبير الذي طال كافة القطاعات يرى أن التحكم في التضخم الأدنى على المستوى الدولي، وأن هناك محاولات للتحكم في العجز، إلا أن النمو قد ينخفض إلى نحو 6%، إثر الأزمة الشاملة ”

وكشف ان المغرب ” يسعى إلى إنعاش الاقتصاد ودعم المقاولات بنحو 80 مليار درهم، إضافة إلى أن صندوق مواجهة كورونا ساهم في تخفيف الأعباء خاصة أنه سجل 33 مليار درهم، ساعدت في توفير الاحتياجات الضرورية ومساعدة الأسر المشمولة في الضمان الاجتماعي ”

وتحدث الروماني لـ ـ ” سبونتيك “ ان “عمليات النهوض المستقبلية تخطط لها المغرب من خلال إحداث صندوق الاستثمار العمومي، وكذلك دعم المشروعات المتعددة في كافة المجالات، حسب ما أكد الرماني ”

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