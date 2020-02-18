استثمار جديد بالمغرب للرائد العالمي TE Connectivity

هبة بريس ـ و م ع

تم التوقيع على اتفاقية استثمارية من طرف وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، ونائب الرئيس الأول لأنشطة السيارات بشركة TE Connectivity، Matthias Lechner وذلك يوم الثلاثاء 18 فبراير 2020 بالرباط.

وتتعلق بإحداث مصنع جديد للشركة بطنجة أوطوموتيڤ ستي لإنتاج الموصلات الكهربائية الموجهة لقطاع السيارات.

ويمثل هذا المشروع، الذي يندرج في إطار تطوير هذا الرائد العالمي لأنظمة التوصيل الخاصة بقطاعي السيارات والطيران بالمغرب، استثمارا بقيمة 147,25مليون درهم من شأنه أن يسمح بإحداث 500 منصب شغل مباشر جديد.

ويعكس هذا الاستثمار الجديد مدى تنافسية وجاذبية الوجهة المغربية ويؤكد تموقع المغرب كمنصة عالمية لإنتاج وتصدير السيارات ومكوناتها، وذلك بفضل الرؤية المتبصرة للملك محمد السادس .

كما يعد هذا المشروع الرابع لشركة TE Connectivity التي تنجزه في إطار مخطط تسريع التنمية الصناعية، حيت أنشأت هذه الشركة سنة 2016 مصنعين أحدها خاص بإنتاج الموصلات الكهربائية والآخر خاص بحقن أنظمة التوصيل. وفي السنة الموالية، تم إنشاء مصنع ثالث متخصص في صب وتجميع الموصلات الكهربائية الخاصة بعربات الوزن الثقيل.