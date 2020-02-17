بعدد زبناء وصل ل 68 مليون.. اتصالات المغرب تعلن أرباحها المادية السنوية

هبة بريس – الدار البيضاء

أعلنت مجموعة اتصالات المغرب عن نتائجها المالية للسة المنصرمة و التي سجلت أرقاما قياسية و غير مسبوقة خاصة أن عدد زبناء المجموعة وصل لقرابة 68 مليون زبون.

و في هذا الصدد، سجلت مجموعة اتصالات المغرب ارتفاعا في رقم معاملاتها السنوية بنسبة 3.1 في المائة السنة الماضية، بعد أن بلغ 36.51 مليار درهم.

وارتفعت مبيعات الفاعل الأول في قطاع الاتصالات بالمغرب خلال الربع الرابع من السنة الماضية بنسبة 5.3 في المائة، بفضل الزيادة المستمرة في بيانات النقال في المغرب وفي الشركات التابعة.

وأصبحت المجموعة تضم ما يقارب 68 مليون زبون، بينما ارتفعت عائداتها بنسبة 9 في المائة نتيجة الطفرة المسجلة على صعيد بيانات خدمات النقال في المغرب وباقي الفروع الإفريقية.

و أوضحت اتصالات المغرب إنه بفضل الترشيد الصارم للنفقات، وصلت الأرباح قبل الفوائد والضرائب لمجموعة اتصالات المغرب إلى 18.9 مليار درهم في نهاية دجنبر، وبلغ معدل هامش الأرباح 51.8 في المائة.

أما نتيجة التشغيل فقد بلغت في نهاية سنة 2019 حوالي 11.5 مليار درهم وفي ما يخص النتيجة الصافية من حصة المجموعة، فقد ارتفعت بنسبة 1 في المائة لتستقر عند 6.02 مليار درهم، مقارنة مع ستة ملايير درهم سنة 2018.