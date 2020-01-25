“فوربس ” تُصنف ثلاثة مغاربيين ضمن أغنى 20 شخصا في أفريقيا

هبة بريس ـ الرباط

كشفت مجلة “فوربس ” عن قائمة اغنياء العالم وتضمنت هذه القائمة 20 شخصا في القارة الأفريقية منهم 3 مليارديرات من المنطقة المغاربية،

وتصدر القائمة على المستوى المغاربي، الجزائري يسعد ربراب، الذي حل في الرتبة السادسة على الصعيد الأفريقي بثروة قدرتها المجلة بـ4.4 مليار دولار.

ربراب الذي يشير المصدر إلى أنه جمع ثروته بنفسه، هو المؤسس والرئيس التنفيذي لـ”سيفيتال”، التي تعتبر أكبر شركة خاصة في الجزائر، وهي أيضا الشركة التي تمتلك أحد أكبر مصافي السكر في العالم، والتي لها قدرة على إنتاج مليوني طن في السنة.

ضمن القائمة ايضا عزيز اخنوش الذي حل في الرتبة 15 على صعيد أفريقيا بثروة تصل إلى 1.7 مليار دولار.

عزيز أخنوش، بحسب “فوربس”، هو مالك أغلبية أسهم مجموعة “أكوا” العملاقة التي أسسها والده رفقة شريك عام 1932، والتي تبلغ قيمتها حاليا مليارات الدولارات.

ويتقلد عزيز أخنوش منصب وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، كما أنه رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار.

أما ثالث أغنى أغنياء المنطقة المغاربية، فهو رجل الأعمال عثمان بنجلون، الذي صُنف في المركز 17 على صعيد القارة الأفريقية بثروة تصل إلى 1.4 مليار دولار.

بنجلون الذي كون ثروته من نشاطه في مجال الأبناك والتأمينات، هو الرئيس التنفيذي لـ”BMCE Bank of Africa” الذي لديه حضور في أزيد من 20 دولة أفريقية.