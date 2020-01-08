الجامعة تجدد عقد تأمين لاعبي و أطر البطولة و الشركة تفسر تفاصيل التغطية الصحية

نُشر بتاريخ :  2020-01-08 - 16:19
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هبة بريس – القسم الرياضي

في إطار تجديد العقد المبرم بين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وشركة التأمين لفائدة 35 مؤمنا من لاعبي وأطر وموظفي كل أندية القسم الوطني الأول والثاني، نظمت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، صباح يومه الأربعاء 8 يناير 2020 بحضور مسؤول عن شركة التأمين اجتماعا مع الفرق المعنية بالأمر لتفسير عقد التغطية الصحية الأساسية.

و أوضح مسؤول شركة التأمين خلال العرض الذي قدمه خلال هذا الاجتماع، مجموعة من النقاط أبرزها بنود العقد ، و السقف التعاقدي و  المستفيدون و مسطرة التعويض لدى شركة التأمين و نسبة التعويض.

كما أوضح ممثل شركة التأمين التي تعاقدت معها جامعة الكرة الضمانات المخولة في العقد التغطية الصحية و مسطرة تدبير الملفات الطبية والتحمل المباشر و الاستثناءات التي لا يتضمنها العقد.

وفي آخر هذا اللقاء التواصلي، تم فتح نقاش بين ممثلي أندية البطولة الاحترافية بقسميها ومسؤول شركة التأمين للإجابة على جميع الأسئلة التي تتعلق بطبيعة العقد بينها و بين لاعبي و أطر و موظفي أندية القسم الأول و الثاني المستفيدين من خدماتها.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 17 octobre 2019


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