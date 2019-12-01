كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.. سحب قرعة الدور ربع النهائي

هبة بريس - و م ع

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم عن إجراء قرعة دور ربع النهائى ونصف النهائى لمسابقة كاس محمد السادس للاندية الأبطال يوم الأربعاء المقبل بالرياض.

وقال الاتحاد في بيان نشره اليوم الأحد على حسابه في (تويتر)، “بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، تجرى الأربعاء المقبل فى العاصمة السعودية الرياض مراسم قرعة دور ربع النهائى ونصف النهائى لمسابقة كاس محمد السادس للاندية الأبطال 2019 / 2020”.

واكتمل مؤخرا عقد الأندية المتأهلة من دور الـ16 إلى الدور ربع النهائي للبطولة التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، مع تبقي مقعد واحد لم يحسم بعد بين فريقى مولودية الجزائر والقوة الجوية العراقي، اللذين اتفقا على إقامة لقاء الإياب بينهما في الـ 16 من دجنبر الجاري في الجزائر.

وانضم فريق الرجاء البيضاوي وأولمبيك آسفي إلى قائمة الفرق المتأهلة إلى المرحلة المقبلة، إلى جانب ناديي الاسماعيلي والاتحاد السكندري (مصر).

كما حجز فريق الاتحاد السعودي مقعده فى ربع نهائى البطولة، إلى جانب مواطنه الاتحاد إضافة إلى فريق الشرطة العراقي.

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