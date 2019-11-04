الاتحاد الدولي يوقف ثلاثة عدائين مغاربة بعد سقوطهم في اختبار المنشطات

هبة بريس – القسم الرياضي

تواصل رياضة ألعاب القوى المغربية مسلسل الخيبات و الإخفاقات و هاته المرة بعد أن أوقف الاتحاد الدولي للعبة ثلاثة عدائين مغاربة بعد تورطهم في اختبار المنشطات الذي أجري لهم و كانت نتائجه إيجابية.

و في هذا الصدد، علمت هبة بريس أن اتحاد ألعاب القوى الدولي أوقف ثلاثة عدائين مغاربة لأربع سنوات عن ممارسة أي نشاط رياضي بعد سقوطهم في اختبار المنشطات المحظورة من طرف لوائح الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات.

وأعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى عن توقيف عدائين مغاربة يمارسون في الدوريات الأوروبية و من ضمنهم العداء منير الودي لأربع سنوات، و العداء محمود المهري، للمدة الزمنية ذاتها، فضلا على العداء زهير مزيان.

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