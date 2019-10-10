وجدة.. الفنان التشكيلي بلبشير يكرم اللاعب نور الدين أمرابط

هبة بريس – احمد المساعد

أهدى الفنان التشكيلي العالمي إبن المنطقة الشرقية عبد القادر بلبشير لوحة زيتية من الحجم الكبير عبارة عن بورتري للاعب الدولي نورالدين أمرابط أثناء لقائه بمقام المنتخب الوطني بمدينة وجدة.

وصرح الفنان التشكيلي عبد القادر بلبشير لموقع هبة بريس، بأن اللوحة الزيتية قام برسمها خلال المشاركة المتميزة للمنتخب الوطني بمونديال روسيا 2018 والتألق البارز للاعب نورالدين امرابط، مما جعله يكرمه بطريقته الفنية الخاصة.

ولقي البورتري الفني إعجاب كبير لدى اللاعب الدولي نورالدين أمرابط وكافة لاعبي المنتخب الوطني المتواجدين بأحد فنادق المدينة ، حيث سينازلون المنتخب الليبي غدا الجمعة في مباراة ودية بالملعب الشرفي بوجدة.

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