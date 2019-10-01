أحداث شغب تطال أحياء البيضاء.. و“الوينرز” تخرج عن صمتها

هبة بريس ـ القسم الرياضي

خرجت إلتراس “وينرز”، المساندة لفريق الوداد الرياضي، ببلاغ تتبرأ من خلاله من أعمال الشغب والتخريب التي عرفتها أحياء مدينة الدار البيضاء مؤخرا.

واندلعت ليلة أمس الاثنين، مواجهة عنيفة بين مجموعتين من المنتمين لفصائل إلترات، بمنطقة البرنوصي بالدار البيضاء، بحيث تم استعمال السلاح الأبيض، والتي خلفت إصابة أحد عناصر الشرطة التي حلت في عين المكان.

وأعلنت “الوينرز” في بلاغها أنها تستنكر وتتبرأ من هذه المناوشات التي لا علاقة لها بالمجموعة، مشددة أنها تتبرأ من أي عضو يشارك في هذه السلوكات المشينة.

وادان الفصيل المساند للفريق الأحمر،الحملات المغرضة للمتربصين بالمجموعة، مشيرة إلى أن كل من تورط في أعمال إجرامية فليتحمل مسؤوليته كاملة.

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