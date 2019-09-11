لاعب رجاوي بارز هدد بالرحيل في حال استمرار كوليبالي

هبة سبور – شفيق عنوري

هدد لاعب بارز في فريق الرجاء الرياضي، بالرحيل عن النادي في الصيف الحالي، في استمرار المالي ساليف كوليبالي.

وكشفت تقارير صحفية، أن لاعبا بارزا من الرجاء، وجه رسالة لإدارة النادي، مفادها أنه سيرحل في حال شارك كوليبالي أساسيا.

وتوصل الرجاء اليوم الثلاثاء، لاتفاق رسمي مع كوليبالي، يقضي بفسخ عقده مقابل حصوله على مبلغ 50 مليون سنيتم.

يشار إلى أن الرجاء، كان قد تعاقد مع كوليبالي، في الصيف الحالي، قادما من الأهلي المصري، وذلك بتوصية من المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، غير أنه لم يتمكن من إقناع مسؤولي وجماهير الرجاء

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0