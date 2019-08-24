الرجاء يدك شباك بريكاما برباعية ويتأهل إلى دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا

هبة سبور – شفيق عنوري

تأهل الرجاء الرياضي إلى دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، بعد فوزه الكبير على ضيفه بريكاما يونايتد الغامبي، بنتيجة 4-0، في إياب الدور التمهيدي من المسابقة.

وسجل أهداف الرجاء كل من سفيان رحيمي في الدقيقة الـ15، وأيوب نناح في الدقيقتين الـ49 والـ76، ومحسن ميتولي في الدقيقة الـ52.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على الأراضي الغامبية، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لمثلها.

ويواجه الرجاء في الدور المقبل، الفائز من مباراة النصر الليبي وتيمبيت موكاف من جمهورية إفريقيا الوسطى، علما أن موقعة الذهاب انتهت لصالح الأخير بهدف نظيف.

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