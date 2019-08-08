زعو زوهير وفتيحة أسميد يتوجان بالسباق العاشر لمضايق دادس بتنغير

سعيد وعشى – تنغير

توج العداءان المغربيان زعو زوهير وفتيحة أسميد بالسباق العاشر لمضايق دادس على طول 15 كلم ، يوم الإثنين 05 غشت الجاري بمركز بومالن دادس بإقليم تنغير، وذلك في إطار صيف بومالن دادس 2019 .

واحتل زعو زوهير المنتمي لنادي الجيش الملكي المركز الأول في فئة الذكور، متفوقا على عبد العزيز بغزى من أزيلال الذي حل ثانيا، فيما عادت الرتبة الثالثة للعداء جواد فلوز من الخميسات .

وفي فئة الإناث، توجت فتيحة أسميد بالسباق، متفوقة على حنان بهيوم من وادي زم التي حلت ثانية، فيما عاد المركز الثالث للعداءة عزيزة الراجي من قلعة مكونة.

وبالموازاة مع هذه التظاهرة الرياضية، تم إجراء سباق لذوي الإحتياجات الخاصة على مسافة 400 م أسفر عن فوز رضوان الصديق في فئة الذكور و فاطمة إناز في فئة الإناث .

و في نهاية هذه التظاهرة الرياضية تم تسليم الجوائز لمختلف الفائزين، وتكريم المدير التقني لجمعية بومالن دادس لألعاب القوى بدر الدين المعصب تقدير للخدمات التي قدمها للرياضة ببومالن دادس، وكذا تكريم العداء الوطني و قيدوم عدائي بومالن دادس أيت لحو حمو والعداء العالمي عبد الرحمان الكوش، بمعية شيخ عدائي دادس لحسن وباسو .

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