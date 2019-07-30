27 قتيلا و2004 جريحا .. حصيلة حرب الطرق بالمدن خلال أسبوع

هبة بريس

لقي 27 شخصا مصرعهم، وأصيب 2004 آخرون بجروح، إصابات 76 منهم بليغة، في 1492 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 22 إلى 28 يوليوز الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسياقة في حالة سكر، والتجاوز المعيب، والسير في الاتجاه الممنوع.

وفي ما يتعلق بعمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أوضح المصدر ذاته أن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 47 ألف و147 مخالفة، وأنجزت 11 آلاف و527 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلصت 35 ألف و620 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 7 ملايين و93 ألف و300 درهم، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4847 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 6556 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 124 مركبة.

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