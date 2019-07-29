نتائج قرعة الدور التمهيدي للتصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2022

هبة سبور – شفيق عنوري

سحبت اليوم الإثنين، بمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالعاصمة المصرية القاهرة، قرعة الدور التمهيدي الأول من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

وأعفي المنتخب الوطني المغربي من الدور التمهيدي الأول، برفقة أفضل 26 منتخبا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم للشهر الأخير، فيما خاض 28 منتخبا الأقل تصنيفا هذا الدور.

وسيتأهل من الدور التمهيدي الأول 14 منتخبا، سيتم إضافتهم لـ26 منتخبا الأفضل تصنيفا، قبل أن يقسم المشاركون على 10 مجموعات، سيتأهل منها 10 منتخبات، بواقع منتخب عن كل مجموعة.

وفي الدور الأخير من التصفيات، والذي سيعرف تواجد 10 منتخبات، سترجى قرعة جديدة بحيث سيلتقي كل منتخبين مع بعضهما ذهابا وإيابا، ليتأهل 5 منهم إلى كأس العالم بقطر.

وفيما يلي النتائج الكاملة للقرعة:

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