افتتاح مطعم “أبو زعيتر” بـ”مارينا” مدينة طنجة

نُشر بتاريخ :  2019-07-28 - 15:18
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هبة بريس

افتتح المقاتل المغربي أبو بكر زعيتر، بشراكة مع أشقائه، يوم الجمعة، مطعما بـ”مارينا طنجة باي”، بحضور مجموعة من المشاهير يتقدمهم كل من المنتج العالمي ريدوان.

وعرف الافتتاح إقبالا كبيرا من الجماهير التي حرصت على التواجد من أجل حضور حفل الافتتاح والتقاط بعض الصور رفقة أبو زعيتر والفنانين الحاضرين.

واعتبر عدد من الفنانين الذين حضروا الحفل، أن مطعم “3hs Morocco”، سيكون إضافة نوعية لمارينا مدينة طنجة، خاصة أنه بات أكبر المطاعم المتخصصة في “الهامبرغر”.

ويأتي افتتاح مطعم “أبو زعيتر” في مدينة طنجة، امتدادا لسلسلة المطاعم التي افتتحها البطل العالمي في ألمانيا، كما أنه لم يكون الأول له في المغرب.

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