لقجع يقدم جردا لممتلكاته ويتحدى المشككين في نزاهته

هبة بريس - القسم الرياضي

كشف رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع ، بأنه لايتوفر إلا على شقة خاصة وبقعة في تافوغالت اشتراها من أجل الترحم على أجداده، وقال إنه مستعد للمحاسبة، في حال ثبت أنه يتوفر على أملاك باسمه أو باسم عائلته الصغيرة بحيث أنه منذ أن تقلد عدة مناصب في وزارة المالية وبعدها الجامعة الملكية وبعدها “الكاف” لم يسبق أن سجل عليه أي تحفظ بخصوص تحويل مالي أو عقاري.

كما كشف لقجع العديد من الأمور المرتبطة بكرة القدم ومشاكل الجامعة في اللقاء التواصلي الذي تعقده الجامعة مع أسرة كرة القدم الوطنية بقصر المؤتمرات بالصخيرات .

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