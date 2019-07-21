استقبال حاشد لمنتخب السنغال بعد عودته للعاصمة دكار

هبة بريس - وكالات

شكرا لك.. السنغال !” بهذه العبارة استقبل آلاف المشجعين السبت في دكار وبحماس كبير منتخب بلادهم، بعد خسارتهم المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية أمام الجزائر 0ء1 في القاهرة.

ورغم الخسارة، استعاد “أسود التيرانغا” الابتسامة مرة أخرى عندما وجدوا آلاف المشجعين بانتظارهم خارج المطار بأعداد كبيرة، خلف الحواجز التي وضعتها السلطات الأمنية، وفوق أسطح المباني المحيطة.

وسارع اللاعبون إلى ركوب حافلة بيضاء بدأت في شق طريقها بصعوبة وسط مد بشري للذهاب إلى قصر الجمهورية على بعد حوالي 15 كيلومترا، حيث من المقرر أن يستقبلهم الرئيس السنغالي ماكي سال.

ورافق”أسود التيرانغا” الآلاف من المشجعين وهم يلوحون بالأعلام ويرقصون ويقفزون على صوت أبواق “الفوفوزيلا”، ويرددون شعار “شكرا لك السنغال!”. واستغرقت القافلة ما يقرب من ساعة لعبور الـ 500 متر الأولى.

وقابل نجم المنتخب ونادي ليفربول الإنجليزي ساديو مانيه الجماهير بابتسامة كبيرة على شفتيه، وصافحهم عبر النافدة.

وقال المدرب أليو سيسيه “نحن سعداء جدا بالعودة إلى البلاد، لكن كنا نود العودة بالكأس لهؤلاء الناس، هؤلاء المشجعين”.

وأضاف القائد السابق لمنتخب الأسود الذي خسر نهائي عام 2002: “لقد قدم اللاعبون كل ما لديهم، إنه لشرف لي أن أدرب هؤلاء الفتية”.

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