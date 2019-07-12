فالنسيا الإسباني يضم الروسي تشريشيف حتى 2022

هبة بريس ـ رياضة

اعلن نادي فالنسيا الإسباني، يوم الجمعة، ضم الروسي دينيس تشريشيف، لتدعيم فريق كرة القدم الأول بالنادي حتى صيف 2022 قادماً من مواطنه فياريال.

ووفقاً لموقع فالنسيا الإلكتروني، فقد “توصل نادي فالنسيا لاتفاق مع دينيس تشريشيف للعب للنادي حتى صيف 2022، مع وجود شرط جزائي بقيمة 80 مليون يورو في عقده”.

ولم يفصح النادي عن كل التفاصيل المادية للصفقة.

وكان تشريشيف (28 عاماً) لاعباً في فالنسيا على سبيل الإعارة الموسم الماضي، وشارك في 43 مباراة وسجل 3 أهداف، وقدم أداءً مميزاً ساهم في حسم الفريق لبطاقة التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وأشارت تقارير إسبانية إلى أن فالنسيا سيدفع 6 ملايين يورو لفياريال للحصول على خدمات اللاعب الروسي بشكل نهائي، وفقاً لاتفاق سابق بين الناديين.

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