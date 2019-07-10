الوزارة والجامعة تركزان على مواكبة اللاعبين تحضيرا للمنافسات القادمة

هبة بريس - الرباط

أفاد مصدر مطلع، أن وزارة الشباب والرياضة، والجامعة الكلكية لكرة القدم، منكبة طيلة الأيام الأخيرة على مواكبة اللاعبين والتركيز على تحسين نفسية عدد منهم استعدادا للمنافسات القادمة.

وذكر ذات المصدر، ان المسؤولين الرياضيين يعملون على التواصل مع عدد من اللاعبين الشبان، المعروفين بتميزهم والذي سطع نجمعهم مع انديتهم خلال السنوات الاخيرة، لتجاوز حالة الحزب التي اصابتهم بعد الإقصاء من منافسات كأس الامم الافريقية بمصر.

وأضاف المصدر ذاته، ان الوزارة والجامعة، أكدت للاعبين الذين دخلوا في حالة نفسية صعبة، ضرورة تجاوز المرحلة والتحضير للمنافسات الكروية القادمة بقوة، وعلى رأسها اقصائيات كأس افريقيا المنتظر انطلاقها شهر شتنبر القادم.

هذا ويشار الى أن وزير الشباب والرياضة، رشيد الطالبي العلمي، رفض تحميل مسؤولية إقصاء المنتخب المغربي من كأس أمم افريقيا لحكيم زياش، مشيرا الى أن “عمالقة كرة القدم فشلوا في تسجيل ضربات الجزاء لحظة التوتر و الضغوط النفسية”.

وأضاف الطالبي العلمي، في كلمته أمام النواب، يوم الاثنين،” أن زياش من أحسن اللاعبين حاليا في العالم والكل يعترف بقدراته وبالدور الذي لعبه مع المنتخب ” معتبرا بأنه لا يمكن محاسبة زياش لأنه أضاع ضربة جزاء في لحظات حاسمة، مشيرا إلى أن ملمترات قليلة كانت تفصل الكرة عن الشباك لكنها ارتطمت بالقائم، ولا يمكن أن نقوم بإعدامه” يقول الوزير،

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