“الكاف” يعين حكما مغربيا لقيادة مباراة جنوب إفريقيا ونيجيريا

هبة سبور – شفيق عنوري

عينت لجنة التحكيم التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الحكم المغربي رضوان جيد، لإدارة مباراة جنوب إفريقيا ونيجيريا، لحساب دور الـ8 من كأس أمم إفريقيا 2019، التي تحتضنها مصر إلى غاية الـ19 من يوليوز الجاري.

وسيساعد جيد في قيادة مباراة “البفانا بفانا” و”النسور”، والتي ستجرى مساء يوم غد الأربعاء، كل من مواطنيه لسحن أزكاو ومصطفى أكركاد.

وستعرف المباراة التي سيحتضنها ملعب القاهرة الدولي، تواجد تقنية الـVAR لثاني مرة في البطولة، بعد الأولى التي ستشهدها المباراة الأولى من نفس الدور، والتي ستجمع بين السنغال وبنين.

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