نجل زيدان يرحل عن ريال مدريد

هبة بريس ـ رياضة

أعلن نادي العاصمة الإسبانية ريال مدريد رحيل حارسه الثالث لوكا زيدان إلى صفوف “راسينغ سانتاندير” أحد فرق دوري الدرجة الثانية الإسبانية، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونشر النادي العاصمي بياناً رسمياً على موقعه الإلكتروني الرسمي، جاء فيه: “توصَّل ريال مدريد مع راسينغ سانتاندير إلى اتفاق بإعارة الحارس لوكا زيدان خلال الموسم المقبل، وحتى 30 يونيو 2020

وتأتي هذه الخطوة بعد تقارير أفادت بوجود خلافات بين المدير الفني لريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، وإدارة النادي برئاسة فلورنتينو بيريز، حول رغبة الأول في جعل نجله الحارس الثاني للفريق الأول، بعد البلجيكي تيبو كورتوا، خاصة مع قرب رحيل الكوستاريكي كيلور نافاس.

ويرى مراقبون أن إعارة لوكا (21 عاماً)، خطوة في الاتجاه الصحيح على طريق حماية عرين الفريق الملكي في السنوات المقبلة، من خلال المباريات الرسمية، وليس مجرد التدريب مع الفريق الأول أو حتى خوض مباريات مع الفريق الرديف.

ولعب لوكا مباراتين مع الفريق الملكي بالموسم الماضي، علماً أن نجل “زيزو” بدأ مسيرته في أكاديميات ريال مدريد لكرة القدم قبل أن يتدرج مع الفئات العمرية المختلفة إلى أن أصبح لاعباً في الفريق الأول.

ولحِق لوكا بشقيقه “إنزو”، الذي غادر ريال مدريد، في حين تبقى لاعب وحيد من أبناء زيدان، ويتعلق الأمر بـ”ثيو”، الذي يشارك مع فريق 17 عاماً للفئات السِّنية.

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