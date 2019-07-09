تعرف على مواعد وملاعب مباريات دور ربع نهائي كأس افريقيا

هبة سبور – متابعة

أسدل الستار امس الإثنين، على مباريات الدور ثمن النهائي ببطولة كأس أمم إفريقيا 2019 لكرة القدم، والمقامة حاليًا في مصر والتي تستمر حتى يوم 19 يوليو المقبل.

وشهد هذا الدور العديد من المفاجآت أبرزها خروج منتخب مصر البلد المضيف ومنتخب المغرب الذي قدم مستوى مميز في دور المجموعات ومنتخب الكاميرون حامل اللقب، بالإضافة لتأهل منتخب مدغشقر لأول مرة في تاريخه.

وتأهلت منتخبات، الجزائر وجنوب إفريقيا وبنين ومدغشقر ونيجيريا والسنغال وكوت ديفوار إلى الدور ربع النهائي، الذي تنطلق مبارياته يوم الأربعاء المقبل.

وسيلتقي في الدور المقبل، منتخب السنغال مع بنين، نيجيريا مع جنوب إفريقيا، الجزائر مع كوت ديفوار، مدغشقر مع تونس.

وفيما يلي مواعيد وملاعب مباريات الدور ثمن النهائي في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019:

– السنغال – بنين، ستقام المباراة يوم الأربعاء 10 يوليو على ملعب الدفاع الجوي «30 يونيو» في تمام الساعة 18:00 بتوقيت القاهرة، 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، 16:00 بتوقيت جرينتش , 17:00 بتوقيت المغرب .

– نيجيريا – جنوب إفريقيا، ستقام المباراة يوم الأربعاء 10 يوليو على ملعب استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة، 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 19:00 بتوقيت جرينتش , 20:00 بتوقيت المغرب.

– كوت ديفوار – الجزائر، ستقام المباراة يوم الخميس 11 يوليو على ملعب استاد السويس الجديد في تمام الساعة 18:00 بتوقيت القاهرة، 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، 16:00 بتوقيت جرينتش , :17:00 بتوقيت المغرب.

– مدغشقر – تونس، ستقام المباراة يوم الخميس 11 يوليو على ملعب استاد السلام في تمام الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة، 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 19:00 بتوقيت جرينتش , 20:00 بتوقيت المغرب.

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