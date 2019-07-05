المدير الفني لمنتخب مصر: لا نواجه أزمة في الهجوم ونستعد جيدا لجنوب أفريقيا

هبة بريس - وكالات

كشف المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر أن مباراة جنوب أفريقيا ستكون صعبة للغاية، مؤكداً أنه تابع مباريات الفريق في دور المجموعات ويمتلك عناصر جيدة.

وتابع المكسيكي خافيير أجيري خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة جنوب أفريقيا أن الفريق المنافس من الفرق المنظمة ويمتلك عناصر جيدة خاصة في خط الدفاع ولكن المباراة لا بد أن تنتهي بفائز واحد وسنقاتل للتأهل لدور الـ8 ونجهز لاعبينا نفسيا أيضا.

وأضاف أجيري أنه تم الاستعداد بدنيا لمباراة جنوب أفريقيا وأن الفريق يتطور من مباراة لأخرى، وتحديدا من الناحية البدنية ولا يوجد أي أزمة في هذا الأمر أمام جنوب أفريقيا.

وأشار المدير الفني لمنتخب مصر إلى أن الضغوط في الكرة أمر عادي والضغوط على مصر أكثر لأنها البلد المضيف ومطالبة بتحقيق اللقب ونسعي لذلك، مضيفا أن الفريق يوميا يتدرب علي ضربات الترجيح.

وأكد أجيري أن “منتخب مصر لا يواجه أزمة في الهجوم كما يردد البعض وأحرزنا 5 أهداف في 3 مباريات وهذا جيد في كرة القدم وعموما لا نستطيع الفوز بخمسة أهداف في كل مباراة”.

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