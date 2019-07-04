خبر سار للجماهير المغربية الراغبة في متابعة مباراة البينين

هبة سبور

اصدرت السفارة المغربية بمصر والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بلاغا مشتركا , حول تسهيل ولوج الجمهور المغربي إلى ملعب السلام لمتابعة المباراة التي ستجمع يوم الجمعة 5 يوليوز 2019 بين المنتخب الوطني ونظيره البنيني.

وكشف البلاغ أن المشجعين المغاربة بإمكانهم الحصول على التذاكر اللازمة بالشباك رقم 1 في القسم القنصلي التابع لسفارة المملكة المغربية بالقاهرة، الكائن بـ3 شارع الصالح أيوب، الزمالك، ابتداء من يومه الخميس 4 يوليوز 2019 من الساعة الرابعة والنصف عصرا إلى الساعة الحادية عشر مساء، إلى غاية يوم الجمعة من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة الثانية بعد الزوال.‎

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