“Immorente Invest” تتوصل الى شراء ملك عقاري كان في حوزة “Engie Contracting Al Maghrib”

هبة بريس

في إطار مواصلة تنفيذ برنامجها الاستثماري وتنويع محفظتها، توصلت Immorente Invest إلى شراء ملك عقاري كان في حوزة Engie Contracting Al Maghrib وتحت تصرفها.

ويقع العقار، الذي تناهز مساحته 56 ألف متر مربع والذي يشمل على الخصوص مكاتب وبناية لوجستيكية، بجماعة بوسكورة.

كما تم إبرام اتفاقية إيجار لمدة ثابتة تناهز 10 سنوات مع Engie Contracting Al Maghrib

وبعد إتمام عملية الشراء، ستواصل Engie Contracting Al Maghrib التصرف في العقار موضوع الصفقة واستغلاله عن طريق الإيجار لمدة ثابتة تناهز 10 سنوات. وقد خصصت الشركة هذا العقار لإيواء مقر أنشطتها المتخصص في ” خدمات الزبناء”.

وبإتمام هذه العملية تواصل Immorente Investتنفيذ استراتيجيتها عبر استثمار جديد في أصل عقاري وإيجاره لشركة دولية مهمة، رافعة بذلك قيمة محفظتها الإجمالية إلى 520 مليون درهم.

هذا ويذكر أن “Immorente Invest”، أول شركة عقارية، مستلهمة من نموذج هيئات التوظيف الجماعي العقاري، مدرجة في بورصة الدار البيضاء

و “Immorente Invest” شركة عقارية متخصصة في مجال إيجار العقار المهني. وهي مستلهمة من المقاربة المعتمدة من طرف هيئات التوظيف الجماعي العقاري وفق تعريف القانون رقم 14-70. وتمنح الشركة للمساهمين في رأسمالها عائدا منتظما، ناتجا عن تحصيل الإيجارات المتأتية من محفظتها التي تضم أصولا عقارية جد متنوعة من مختلف أصناف المنتجات العقارية (مكاتب، محلات وفضاءات تجارية وصناعية).

وتُعتبر Immorente Invest منذ 11 ماي 2018، أوّل منتوج ادخار في العقار الإيجاري يدخل البورصة برأسمال يبلغ حوالي 500 مليون درهم.

و تنخرط Engie، باعتبارها أحد الفاعلين الرئيسيين في مجال الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية والمدينة المستدامة، إلى جانب شركاء وكبار المتعهدين بالمغرب، مع حضور متميز وبارز في مجالات إدارة المنشآت وخدمات الطاقة وإنتاج الكهرباء. كما تعمل إنجي على تطوير مشاريع جديدة بالمغرب في مجالات طاقة الرياح والطاقة الشمسية والغاز الطبيعي.

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