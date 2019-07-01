المنتخب المغربي يحصد العلامة الكاملة ويتأهل إلى دور الـ 16 بأمم أفريقيا 2019

هبة بريس ـ القسم الرياضي

خطف المنتخب المغربى فوزًا مثيرًا من نظيره جنوب أفريقيا، بهدف دون مقابل، فى المواجهة التى أقيمت بينهما اليوم، الإثنين، على ملعب “السلام”، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات ببطولة كأس الامم الأفريقية المقامة حاليًا في مصر.

أحرز مبارك بوصوفة هدف الفوز لصالح “أسود الأطلسى” فى الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة.

بهذه النتيجة، رفع المنتخب المغربى رصيده إلى 9 نقاط تربع بها على صدارة جدول ترتيب المجموعة الرابعة، بفارق 3 نقاط عن نظيره الإيفوارى الوصيف الذى فاز فى نفس التوقيت على ناميبيا.

وجاء منتخب جنوب أفريقيا فى المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وتذيلت ناميبيا الترتيب بدون أى رصيد من النقاط.

وحجز منتخب المغرب مقعده في دور الـ 16 بمسابقة كأس الأمم الأفريقية بعدما تفوق على ناميبيا وكوت ديفوار بهدف دون مقابل فى المباراتين.

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