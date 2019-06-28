المغرب ضد كوت ديفوار.. الأسود تتقدم على الأفيال بعد 23 دقيقة

هبة بريس ـ القسم الرياضي

تقدم المنتخب المغربي على نظيره كوت ديفوار 1-0 ، خلال المبارة التى تجمع المنتخبين حاليا على ملعب “السلام”، فى الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2019 المقامة حاليا في مصر.

وجاء الهدف فى الدقيقة 23 من خلال كرة أمام المرمى انفراد صريح بالمرمى عبر اللاعب يوسف الناصيري

وتفوقت المغرب على ناميبيا بهدف دون مقابل، فيما فازت كوت ديفوار على جنوب افريقيا بنفس النتيجة، ليتقاسم المنتخبان صدارة المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط.

ويسعى المنتخب المغربي لتأكيد تفوقه على كوت ديفوار في المواجهات الأخيرة بعدما تذوق طعم الانتصار في المباراتين الأخيرتين، عندما تغلب بهدف رشيد العليوي ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات بمسابقة كأس الامم الافريقية 2017 التي أقيمت في الجابون، قبل أن يفوز بهدفين دون مقابل في ختام التصفيات الافريقية المؤهلة لمونديال 2018 في روسيا.

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