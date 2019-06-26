نيجيريا أول المتأهلين لثمن نهائي كأس أمم أفريقيا

هبة بريس ـرياضة

بات منتخب نيجيريا أول المتأهلين إلى الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، المقامة حالياً بمصر؛ إثر فوزه على غينيا بهدف دون ردٍّ، اليوم الأربعاء، في اللقاء الذي احتضنه استاد الإسكندرية، بثاني جولات المجموعة الثانية.

ويدين “النسور” بالفضل في هذا الفوز للمدافع كينيث أوميريو، الذي سجّل هدف الانتصار بضربة رأسية، في الدقيقة الـ73.

وهذا الفوز هو الثاني توالياً لرفاق المهاجم أحمد موسى؛ بعد الأول الذي تحقق في بداية المشوار على حساب بوروندي، لترفع نيجيريا رصيدها إلى 6 نقاط، في حين تجمَّد رصيد غينيا عند نقطة بالمجموعة التي تضم أيضاً مدغشقر.

وينقسم الدور الأول للبطولة الأفريقية إلى 6 مجموعات، يتأهل إلى ثمن النهائي صاحبا المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحرز المركز الثالث.

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