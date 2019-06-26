المحمدي: جاهزون لمواجهة “الأفيال”.. “الأسود” لهم اسمهم داخل القارة

هبة سبور – القاهرة

أكد منير المحمدي، حارس مرمى المنتخب الوطني المغربي، جاهزية اللاعبين لمواجهة ساحل العاج، يوم الجمعة المقبل، في ثاني جولات دور المجموعات من كأس أمم إفريقيا.

وقال المحمدي في تصريح تلفزيوني، “سبق وتقابلنا مع المنتخب الإفواري في تصفيات كأس العالم 2018، ونحن نعرفه جيدا”.

وتابع حارس مرمى ملقا الإسباني، “ساحل العاج يمتلك لاعبين مميزين، لكننا نملك اسما دخل إفريقيا”.

وشدد المحمدي على أن المواجهة ستكون قوية، نظرا لمكانة المنتخبين في القارة السمراء.

يشار إلى أن المنتخب المغربي والإفواري، يتصدران المجموعة الرابعة ب3 نقاط، بعد أن تمكنا من الفوز في الجولة الأولى على حساب كل من ناميبيا وجنوب إفريقيا.

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