صورة المغربي “المرضي” و والدته تخلق الحدث بوسائل الإعلام المصرية‎

نُشر بتاريخ :  2019-06-24 - 14:47
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هبة بريس من القاهرة

دروس كثيرة أرسلها المشجعون المغاربة الذين حضروا زوال أمس الأحد لملعب السلام بالقاهرة لتشجيع المنتخب الوطني المغربي ضمن نظيره الناميبي، حيث تصدر المغاربة اليوم صفحات الجرائد و المواقع الإعلامية بالشقيقة مصر.

و من بين الصور التي خلقت الحدث تزامنا مع مباراة الأسود صورة مشجع مغربي حضر رفقة والدته ملتحفين بالأعلام المغربية و يرتدون أقمصة المنتخب حيث تمت مشاطرتها بشكل واسع داخل منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

و أثارت صورة المغربي “المرضي” و والدته إعجاب المصريين خاصة في ظل الصورة الجميلة و المكانة الطيبة التي يحظى بها المغاربة لدى شعب مصر الشقيق.

و علق أحد المصريين على الصورة بعبارة: “الله على الرضى، يا رب متحرمناش من رضى الوالدين و بالأخص الأم، هي صورة معبرة و يحيا شعب المغرب العظيم”، فيما حظيت الصورة بألاف عبارات الإعجاب.

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