الإسباني توريس يعتزل كرة القدم

هبة بريس ـ رياضة

أعلن اللاعب الإسباني فيرناندو توريس، اليوم الجمعة، اعتزاله كرة القدم وإنهاء مشواره الكروي بعد 18 عاماً حقق خلاها انجازات عدة مع فريق بلاده ونوادٍ أخرى.

وقال توريس في تغريدة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر): “لدي أمر هام لإعلانه، بعد 18 عاماً ممتعاً، حان الوقت لوضع نهاية لمسيرتي الكروية أخيراً”.

وبدأ توريس مسيرته مع أتلتيكو مدريد الإسباني في مراحل الناشئين، ليستمر معهم منذ عام 1995 وحتى 2007، قادهم خلالها للصعود من الدرجة الثانية إلى الدوري الممتاز موسم 2001-2002.

وبعدها انتقل إلى ليفربول الإنجليزي عام 2007 حتى 2011 دون أن يتمكن من تحقيق أي لقب

ثم انتقل إلى تشيلسي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية عام 2011، ومن هنا بدأ توريس حصد الألقاب.

وفي موسم 2015-2016 عاد فيرناندو توريس إلى أتلتيكو مدريد على سبيل الإعارة من تشيلسي، قبل أن ينتقل لهم في الموسم التالي بشكل كامل.

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